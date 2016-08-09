İl Başkanlığı, bir süredir taşınma hazırlığı yapılan ve sahibi FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan binadan ayrıldı



AK Parti İzmir İl Başkanlığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda İstanbul'da bugün saat 04.00'te gözaltına alınan Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay'a ait Bayraklı'daki İş Merkezi'nden taşındı.



İş Merkezi'nin iki katında hizmet veren AK Parti'ye dair tüm yazı, flama, bayrak gibi göstergeler binadan temizlendi. Parti, Başbakan Binali Yıldırım'ın yerel ve genel seçimde ofis olarak kullandığı Konvoy İş Merkezi'nde faaliyet gösterecek.