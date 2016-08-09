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ak parti izmir taşındı

AK PARTİ İZMİR TAŞINDI

İl Başkanlığı, bir süredir taşınma hazırlığı yapılan ve sahibi FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan binadan ayrıldı

Tarih : 09 Ağustos 2016, 11:05
Puan Ver : Ak Parti İzmir Taşındı(0/10)


AK Parti İzmir İl Başkanlığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda İstanbul'da bugün saat 04.00'te gözaltına alınan Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay'a ait Bayraklı'daki İş Merkezi'nden taşındı.



İş Merkezi'nin iki katında hizmet veren AK Parti'ye dair tüm yazı, flama, bayrak gibi göstergeler binadan temizlendi. Parti, Başbakan Binali Yıldırım'ın yerel ve genel seçimde ofis olarak kullandığı Konvoy İş Merkezi'nde faaliyet gösterecek.








Etiketler: Ak  Parti  İzmir  Taşındı    haber

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