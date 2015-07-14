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AK PARTİ İLE MHP'NİN KOALİSYON HEYETLERİ BELLİ OLDU


AK PARTİ İLE MHP'NİN KOALİSYON HEYETLERİ BELLİ OLDU
Tarih : 14 Temmuz 2015, 11:52
Puan Ver : Ak Parti İle Mhp'nin Koalisyon Heyetleri Belli Oldu(8/10)7


 Başbakan Ahmet Davutoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılacak görüşme öne alındı.



Daha önceden 14.00'te yapılacağı açıklanan görüşme 13.00'te yapılacak.



Görüşme saatinin erkene alınmasının nedeni olarak Meclis'te Genel Kurul çalışmalarının saat 15.00'te başlayacak olması gösterildi.



Koalisyon turları kapsamında yapılacak görüşmeye AK Parti'den katılacak isimler de belli oldu. Görüşmeye; Faruk Çelik, Mahir Ünal, Haluk İpek, Lütfi Elvan ve Ertan Aydın katılacak.



MHP heyeti ise şu isimlerden oluşuyor: Oktay Vural, Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Mustafa Kalaycı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümeti kurması için görevlendirdiği Başbakan Davutoğlu, koalisyon turları kapsamındaki ilk görüşmesini dün CHP'ye yapmıştı.



1 saat 40 dakika süren görüşmede Davutoğlu'na Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ve AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Arslan eşlik etmişti.



Davutoğlu üçüncü görüşmesini ise yarın HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile yapacak.








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