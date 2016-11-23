İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, AK Parti İlçe Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.



İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, AK Parti İlçe Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı, saat 03.30 sıralarında Eskiizmir Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı'na yönelik yapıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler parti binasına ateş ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.



Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polisin yaptığı araştırmada parti binasına 4 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve parmak izi çalışması yapan polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.







kaynak:haberler