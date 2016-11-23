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ak parti ilçe binasına silahlı saldırı

AK PARTİ İLÇE BİNASINA SİLAHLI SALDIRI

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, AK Parti İlçe Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Tarih : 23 Kasım 2016, 09:49
Puan Ver : Ak Parti İlçe Binasına Silahlı Saldırı(7/10)7


İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, AK Parti İlçe Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı, saat 03.30 sıralarında Eskiizmir Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı'na yönelik yapıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler parti binasına ateş ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.



Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polisin yaptığı araştırmada parti binasına 4 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve parmak izi çalışması yapan polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.



 



kaynak:haberler








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