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ak parti il başkanları toplantısı başladı

AK PARTİ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI BAŞLADI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Genel Merkezi'ndeki il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, konuşma yapıyor:

Tarih : 01 Temmuz 2017, 11:16
Puan Ver : Ak Parti İl Başkanları Toplantısı Başladı(6/10)6


'Akılsız başın cezasını ayaklar çeker' misali yollara düşen zat bizim için 'Seçimden sonra yurtdışına gidecek' tezviratı yapıyordu. 



AK Parti, yerel seçimleri de Cumhurbaşkanlığı seçimini de genel seçimi de kazandı. Bununla da kalmadı halkoylamasını da kazandı. Bölücü örgütü çukurlara gömdük. Darbe girişimini atlattık.



 



kaynak:habertürk








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