AK PARTİ İFTARINDA ŞOK !
Zonguldak'ta AK Parti İl Teşkilatı'nın iftarında Çaydeğirmeni Belde Belediye Başkanı AK Partili Satılmış Gebeş, kendisiyle tokalaşmadığı iddia edilen eski AK Parti milletvekili Özcan Ulupınar'a tepki gösterince gerginlik çıktı.
Olay, Dedeman Otel'de, partinin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Mustafa Elitaş'ın da katıldığı iftar programında yaşandı. İddialara göre, Özcan Ulupınar salona geldiğinde bir süredir araları gergin olan Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ile karşılaştı. Gebeş elini uzatmak istediyse de Ulupınar tokalaşmayı reddetti. Bunun üzerine Gebeş, "Ben ne yaptım da tokalaşmıyorsun" diye çıkıştı ve ikili arasında kavga çıktı.
Partililerin güçlükle kontrol altına aldığı Özcan Ulupınar salondan çıkarıldı. Ancak partililerin arasındaki gerginlik, bağırışmalar ve itişmeler devam etti. Gazetecilerin gözü önünde yaşanan olayda partililer de basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Bir partilinin basın mensuplarının yanına gelerek, "Yeter bu kadar çektiğiniz kırdırmayın kameranızı" demesi gazetecilerin tepkisine yol açtı.
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