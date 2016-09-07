AK Parti milletvekillerinden oluşan bir heyet Washington'da. Heyetin en önemli konu başlığı, Fetullah Gülen'in iadesi.



AK Parti milletvekillerinden oluşan bir heyet, Fethullah Gülen'in iadesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da temaslarına başladı.



Heyet görüşmelerde Suriye'deki gelişmeler ile Türk-Amerikan ilişkileri konularını da ele alacak.







Heyette Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ali Sarıkaya, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan, Sena Nur Çelik ve Emine Nur Günay bulunuyor.