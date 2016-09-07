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ak parti heyeti fethullah gülen için abd'de

AK PARTİ HEYETİ FETHULLAH GÜLEN İÇİN ABD'DE

AK Parti milletvekillerinden oluşan bir heyet Washington'da. Heyetin en önemli konu başlığı, Fetullah Gülen'in iadesi.

Tarih : 07 Eylül 2016, 09:35
Puan Ver : Ak Parti Heyeti Fethullah Gülen İçin Abd'de(10/10)12


AK Parti milletvekillerinden oluşan bir heyet, Fethullah Gülen'in iadesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da temaslarına başladı.



Heyet görüşmelerde Suriye'deki gelişmeler ile Türk-Amerikan ilişkileri konularını da ele alacak.



Heyette Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ali Sarıkaya, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan, Sena Nur Çelik ve Emine Nur Günay bulunuyor.








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