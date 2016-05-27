AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİNİ BELİRLEDİ
AK Parti'de pazar günü yapılan olağanüstü kongre ile başlayan revizyonu, hükümet değişikliği izledi. bugün Ak Parti'deki yenilenmenin üçüncü ayağı gerçekleştirildi..
AK Parti'de grup başkanvekilleri belli oldu. Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Mehmet muş, İlknur İnceöz ve Naci Bostancı bu göreve getirilen isimler olarak belirlendi.
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