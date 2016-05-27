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AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİNİ BELİRLEDİ


AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİNİ BELİRLEDİ
Tarih : 27 Mayıs 2016, 15:01
Puan Ver : Ak Parti Grup Başkanvekillerini Belirledi(8/10)5


AK Parti'de pazar günü yapılan olağanüstü kongre ile başlayan revizyonu, hükümet değişikliği izledi. bugün Ak Parti'deki yenilenmenin üçüncü ayağı gerçekleştirildi..



AK Parti'de grup başkanvekilleri belli oldu. Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Mehmet muş, İlknur İnceöz ve Naci Bostancı bu göreve getirilen isimler olarak belirlendi.








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