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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Duyurdu: OHAL Uzatılacak

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ELİTAŞ, DUYURDU: OHAL UZATILACAK

OHAL'in uzatılacağını duyuran AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Kısa sürede TBMM'de görüşülecek." dedi.

Tarih : 13 Ekim 2017, 13:20
Puan Ver : Ak Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Duyurdu: Ohal Uzatılacak(8/10)4

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, OHAL'in uzatılacağını açıkladı.Konu, pazartesi günü önce MGK'da görüşülecek, tavsiye kararı alınmasının ardından Bakanları Kurulu'nda da gündeme gelecek. Karar Bakanlar Kurulu'ndan geçmesinin ardından TBMM'de görüşülecek.

19 TEMMUZ'DA 3 AY UZATILMIŞTI

Olağanüstü halin (OHAL), 19 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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