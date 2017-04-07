AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BOSTANCI: CHP İŞİ IYİCE...
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "CHP işi iyice kara propagandaya sardırmış vaziyette.
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "CHP işi iyice kara propagandaya sardırmış vaziyette. 'Ben ne söylersem bu halk yer' şeklindeki yaklaşımı çok tuhaf buluyorum. Denetimli darbe... Kim denetlemiş, nasıl denetlemiş? Yani bu kadar insan, askeriyenin içinde kendi istikballerini riske ederek başlarına ne geleceğini bilerek birilerinin oyununa mı geldiler?" dedi.
Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'nin tamamen desteksiz, mesnetsiz, elinde herhangi bir veri olmaksızın sadece karalamaya dönük dille siyaset yaptığını savundu.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar