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ak parti grup başkanvekili bostancı: chp işi ıyice...

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BOSTANCI: CHP İŞİ IYİCE...

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "CHP işi iyice kara propagandaya sardırmış vaziyette.

Tarih : 07 Nisan 2017, 11:47
Puan Ver : Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...(5/10)5


AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "CHP işi iyice kara propagandaya sardırmış vaziyette. 'Ben ne söylersem bu halk yer' şeklindeki yaklaşımı çok tuhaf buluyorum. Denetimli darbe... Kim denetlemiş, nasıl denetlemiş? Yani bu kadar insan, askeriyenin içinde kendi istikballerini riske ederek başlarına ne geleceğini bilerek birilerinin oyununa mı geldiler?" dedi.



Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'nin tamamen desteksiz, mesnetsiz, elinde herhangi bir veri olmaksızın sadece karalamaya dönük dille siyaset yaptığını savundu.



 



kaynak:haberler








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