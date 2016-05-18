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AK PARTİ GENEL MERKEZİ, ERDOĞAN'DAN RANDEVU İSTEDİ


AK PARTİ GENEL MERKEZİ, ERDOĞAN'DAN RANDEVU İSTEDİ
Tarih : 18 Mayıs 2016, 13:39
Puan Ver : Ak Parti Genel Merkezi, Erdoğan'dan Randevu İstedi(5/10)7


AK Parti Genel Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep etti. Görüşmede AK Parti yetkililerinin, yeni genel başkan ve başbakan adayı için yapılan istişare sonuçlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceği belirtiliyor.



AK Parti'nin olağan kongresine sayılı günler kala,"Genel başkan kim olsun?” sorusuna bu kez milletvekilleri, bakanlar, kurucu üyeler, MKYK üyeleri, etik kurulu üyeleri, hakem kurulu üyeleri, il başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye başkanları ve il genel meclisi başkanları yanıt verdi.








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