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AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ KAZADA YARALANDI


AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ KAZADA YARALANDI
Tarih : 12 Ağustos 2016, 16:11
Puan Ver : Ak Parti Gaziantep Milletvekili Kazada Yaralandı(0/10)


AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'in de bulunduğu otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yüksel ile 4 yaralı tedavi altına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Nizip otoyolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir düğüne giden milletvekili Yüksel'in içinde bulunduğu Mustafa Kurt yönetimindeki 27 U 0400 plakalı otomobil, Kocatepe Mahallesi yakınlarında kontrolsüz şekilde tesislerden otoyola çıkan Mustafa Kemal Çolak'ın kullandığı 27 L 5170 plakalı kamyonete çarptı.

Otomobilin ön bölümünün hurdaya döndüğü kazada milletvekili Abdulkadir Yüksel, şoförü Mustafa Kurt ile yanında bulunan Orhan Kılıç ve İsmet Karaduman ile kamyonet sürücüsü Mustafa Kemal Çolak yaralandı. Yaralılar, kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Gaziantep'e sevk edildi.








Etiketler: Ak  Parti  Gaziantep  Milletvekili  Kazada  Yaralandı    haber

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