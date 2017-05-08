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ak parti eski milletvekili fetö'den gözaltında

AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ FETÖ'DEN GÖZALTINDA

Doğan Haber Ajansı, 24. dönem Mersin milletvekili Ahmet Tevfik Uzun'un örgüt üyesi olma suçlamasıyla bu sabah gözaltına alındığını bildiriyor.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 09:33
Puan Ver : Ak Parti Eski Milletvekili Fetö'den Gözaltında(5/10)3


AK Parti' nin 24. dönem Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, FETÖ/PDY  operasyonu kapsamıda örgüt üyesi olmak suçundan Sabah saatlerinde gözaltına alındı.

 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ak  Parti  Eski  Milletvekili  Fetö  Den  Gözaltında    haber

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