AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ FETÖ'DEN GÖZALTINDA
Doğan Haber Ajansı, 24. dönem Mersin milletvekili Ahmet Tevfik Uzun'un örgüt üyesi olma suçlamasıyla bu sabah gözaltına alındığını bildiriyor.
AK Parti' nin 24. dönem Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, FETÖ/PDY operasyonu kapsamıda örgüt üyesi olmak suçundan Sabah saatlerinde gözaltına alındı.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar