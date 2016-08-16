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ak parti eski milletvekili bıyıklıoğlu tutuklandı

AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ BIYIKLIOĞLU TUTUKLANDI

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Bıyıklıoğlu, mahkeme tarafından cezaevine gönderildi. Eski politikacı ile birlikte yedi akademisyen için de tutuklama kararı verildi.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 12:04
Puan Ver : Ak Parti Eski Milletvekili Bıyıklıoğlu Tutuklandı(0/10)


Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında bir süre önce gözaltına alınan ve dün akşam adliyeye sevk edilen AK Parti eski Trabzon Milletvekili Prof. Dr. Aydın Bıyıklıoğlu ve yedi akademisyen tutuklandı.



KTÜ'de yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi, dün gece hakim karşısına çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 17 kişiden 1'i serbest bırakıldı. Aralarında Ak Parti eski Trabzon Milletvekili Aydın Bıyıklıoğlu'nun da bulunduğu 8 kişi tutuklanırken, 8 akademisyen de adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Tutuklananların isimleri şöyle:



Aydın Bıyıklıoğlu, Lokman Altun, Habip Eroğlu, Aynan Usta, Deniz Güney, Coşkun Hamzaçebi, Hüseyin Ayaz ve Bünyamin Sarı.








Etiketler: Ak  Parti  Eski  Milletvekili  Bıyıklıoğlu  Tutuklandı    haber

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