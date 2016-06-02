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AK PARTİ ESKİ İL BAŞKANI TUTUKLANDI


AK PARTİ ESKİ İL BAŞKANI TUTUKLANDI
Tarih : 02 Haziran 2016, 11:19
Puan Ver : Ak Parti Eski İl Başkanı Tutuklandı(7/10)6


Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ- PDY soruşturması kapsamında, 'Terör örgütü yöneticiliği ve üye olmak ile terör örgütüne finans sağlama' suçlarıyla ilgili önceki gözaltına göz altına alınan 5 kişi dün akşam mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, AK Parti eski İl Başkanı Nihat Yumuk ile Şerif Erkoyuncu'yu tutuklarken, 3 kişiyi serbest bıraktı.








Etiketler: Ak  Parti  Eski  İl  Başkanı  Tutuklandı    haber

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