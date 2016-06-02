

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ- PDY soruşturması kapsamında, 'Terör örgütü yöneticiliği ve üye olmak ile terör örgütüne finans sağlama' suçlarıyla ilgili önceki gözaltına göz altına alınan 5 kişi dün akşam mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, AK Parti eski İl Başkanı Nihat Yumuk ile Şerif Erkoyuncu'yu tutuklarken, 3 kişiyi serbest bıraktı.