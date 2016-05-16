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ak parti erken seçim istemiyor

AK PARTİ ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR

Gündemlerinde bir seçim olmadığını aktaran Genel Sekreter Gül, "Toplumsal talep olarak, ekonomik, sosyal ve siyasi açılardan seçimi gerekli kılacak hiçbir neden yok" dedi.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 16:21
Puan Ver : Ak Parti Erken Seçim İstemiyor(9/10)10


Sabah gazetesine röportaj veren Ak Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, partinin gündeminde erken seçimin olmadığını söyledi.



Gaziantep milletvekili Gül, "Gündemimizde erken seçim yok. Milletimiz iradesini 1 Kasım seçimlerinde sandığa yansıttı ve partimize yüzde 50 oy verdi. Toplumsal talep olarak, ekonomik, sosyal ve siyasi açılardan seçimi gerekli kılacak hiçbir neden yok" diye konuştu.



Hükümet adına işlerin yolunda olduğunu aktaran Gül, "Seçimlerin bittiği gün muhalefet seçim ister derler. Muhalefetten de böyle bir talep yok. Hatta sandıktan korkan, millet iradesinden çekinen bir muhalefetimiz var. Muhalefetin 'Aman yeni Anayasa olmasın, aman referandum olmasın' tepkilerinin arkasında milletten yiyecekleri Tokat vardır" ifadelerini kullandı.








Etiketler: Ak  Parti  Erken  Seçim  İstemiyor    haber

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