

İşte Haluk Koç'un konuşmasından satırbaşları;







Suruç'taki saldırı ile ilgili bir yas ilan edilmesinin gereğini de ifade etmek istiyorum. Ve bu kararı alacak olan hükümetin de gecikmeden bu kararını vermesi gerekiyor.







Son yaşanan terör saldırılarıyla ilgili birkaç haftadır basında değişik noktalarda çeşitli ihbar niteliği taşıyan haberler duyumlar yer aldı. Bunlara sizler de tanık oldunuz. Birtakım bomba yüklü araçların Türkiye'de alet edileceği konusunda ciddi haberler yer aldı. Basında bile yer bulan bu iddialar istihbarat göreviyle ilgili sorumluların yeterli önlemi almadığı görülmektedir. Bu kapsamda görev ihmali ve suistimali olan herkesin açığa alınması ve mutlaka kovuşturulması gerekmektedir.



