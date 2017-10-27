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AK Parti Bodrum İlçe Başkanı İstifa Etti

AK PARTİ BODRUM İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Macit Gündoğdu görevinden istifa etti.

Tarih : 27 Ekim 2017, 01:00
Puan Ver : Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı İstifa Etti(8/10)4

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Macit Gündoğdu, bir yıldır sürdürdüğü İlçe Başkanlığı görevinden akşam saatlerinde istifa etti.

JET HIZIYLA KABUL EDİLDİ

Gündoğdu'nun istifasını Ak Parti Muğla İl Başkanlığına gönderdiği ve İl Başkanı Kadem Mete'nin kabul ettiği bildirildi.

YERİNE ATAMA YAPILDI

Öte yandan İlçe Başkanlığına kongre sürecine kadar vekaleten Ak Parti Bodrum İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Akbaba'nın atandığı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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