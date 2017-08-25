AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAMANİ'NİN KIZI GÖREVE İADE EDİLDİ
Bir ay önce yayınlanan KHK'da ihraç listesinde yer alan AK Partili Hüseyin Samani'nin kızı Betül Samani Gökay, yeni KHK ile görevine iade edildi.
Önceki KHK'da ihraç listesinde yer alan AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'nin kızı Betül Samani Gökay, yeni KHK ile görevine iade edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan son KHK ile görevine iade edilen 57 kişi arasında kızı da bulunan Samani, daha önce istifa etmiş kızının göreve başlamayacağını söyledi.
TEMMUZDA İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Olağanüstü Hal kapsamında, 14 Temmuz akşamı yayımlanan 692 sayılı yeni KHK ile AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'nin kızı Betül Samani Gökay'ın adı da ihraç listesinde yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mimar olarak görev yaparken memurluktan istifa eden Betül Samani Gökay için babası Hüseyin Samani, ihracında bir yanlışlık olabileceğini söyledi.
"GÖREVDEN AYRILMIŞ BİRİNİ İHRAÇ ETTİLER"
Samani, kızının adına otomobil almak için Bank Asya'da 1 günlük para yattığını, başka da hiçbir şey olmadığını söyledi. Samani, "Kızım karardan bir gün önce ikinci bebeğini doğuracağı gerekçesiyle belediyeden ayrılmıştı. Görevinden ayrılmış birini ihraç etmiş oldular. Kızım hiçbir zaman bir suça karışmadı ve FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadı. İlgili makamlara itirazlarımızı yapacağız" dedi.
GÖREVE İADE EDİLDİ
Resmi Gazete'de yayımlanan son KHK ile görevine iade edilen 57 kişi arasında Betül Samani Gökay da yer aldı. İhraç sonrası bir yanlışlık olduğunu dile getirdiğini anımsatan Hüseyin Samani, yayımlanan KHK ile bu düşüncesinin doğruluğunun ortaya çıktığını söyledi.
"KIZIM GÖREVE BAŞLAMAYACAK"
İhraca itiraz ettiklerini belirten Samani, "İtirazımız düşüncemiz çerçevesinde şekillendi. Sonuçta çok sayıda açığa alınan var. Bugüne kadar açığa alınanlardan 35 bin kişi görevine dönen oldu. Son KHK ile de dönenler oldu. Bunların içinde benim kızım da var. Kızım daha öncesinden istifa etmişti, göreve başlamayacak. Mesele göreve başlama meselesi değil zaten. Maddi olarak kazanacağımız bir şey yoktu. Bizim için önemli olan, durumun öyle olmadığıydı" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar