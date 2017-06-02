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ak parti adaylarını vatandaş seçecek

AK PARTİ ADAYLARINI VATANDAŞ SEÇECEK

AK Parti, 2019 seçimlerine giderken saha çalışmalarına hız veriyor. Yerel ve genel seçimlerde adaylar belirlenirken doğrudan millete danışılacak.

Tarih : 02 Haziran 2017, 12:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkanlığı'nda Yeni Atılım Dönemi'nin startını veren AK Parti, 2019 yılında yapılacak yerel ve genel seçimlerde aday belirlerken, temayül yoklamasında millete danışacak. Referandum sonuçlarını il, ilçe ve belde bazında tek tek inceleyen AK Parti, yeni dönemde saha çalışmalarında tavan yapacak. Bu kapsamda hem AK Parti Genel Merkezi, hem de Cumhurbaşkanlığı'ndan oluşturulacak özel ekipler, ülke genelinde sahaya inerek milletle bire bir temas kuracak.



BEKLENTİLER ÖLÇÜLECEK



AK Parti'nin yönetim kadroları, bakanlar ve bölge milletvekillerinin de aktif görev alacağı süreçte sadece AK Parti seçmenini değil, 80 milyonun tamamını kucaklayan bir strateji izlenecek. Milletin nabzını tutacak olan ekipler, vatandaşın şikayet, beklenti ve aday önerilerini belirleyecek.



 



kaynak:ahaber








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