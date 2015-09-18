AK PARTİ ADAY LİSTESİNDE ALİ BABACAN SÜRPRİZİ
AK Parti milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. AK Parti'de 7 Haziran seçimleri listesinden 312 milletvekili yeniden aday gösterildi.
Ali Babacan ve Cemil Çiçek Ankara'dan aday gösterildi.
DİKKAT ÇEKEN İLK ADAYLAR:
İŞTE AK PARTİ'NİN 1 KASIM SEÇİMLERİNDEKİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
Ahmet Davutoğlu - Konya
Yalçın Akdoğan - Ankara
Ali Babacan - Ankara 1. bölge
Cemil Çiçek Ankara 1. bölge
Bekir Bozdağ - Yozgat
Faruk Çelik - Şanlıurfa 1. bölge 1. sıra adayı
Ömer ÇeliK - Adana
Binali Yıldırım - İzmir
Tuğrul Türkeş - Ankara 2. bölge
Galip Ensarioğlu - Diyarbakır
Mehmet Şimşek - Gaziantep
Taha Özhan - Malatya
İsmail Kahraman - İstanbul
Beşir Atalay - Van 1. sıra
Efkan Ala - Bursa,
Recep Akdağ - Erzurum
Mehdi Eker - İstanbul
Ali Sarıkaya - İstanbul
Mücahit Aslan - Ankara
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