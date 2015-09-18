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AK Parti aday listesinde Ali Babacan sürprizi

AK PARTİ ADAY LİSTESİNDE ALİ BABACAN SÜRPRİZİ

AK Parti milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. AK Parti'de 7 Haziran seçimleri listesinden 312 milletvekili yeniden aday gösterildi.

Tarih : 18 Eylül 2015, 18:01
Puan Ver : Ak Parti Aday Listesinde Ali Babacan Sürprizi(7/10)7


Ali Babacan ve Cemil Çiçek Ankara'dan aday gösterildi.



DİKKAT ÇEKEN İLK ADAYLAR:

İŞTE AK PARTİ'NİN 1 KASIM SEÇİMLERİNDEKİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ



Ahmet Davutoğlu - Konya

Yalçın Akdoğan - Ankara

Ali Babacan - Ankara 1. bölge

Cemil Çiçek Ankara 1. bölge

Bekir Bozdağ - Yozgat

Faruk Çelik  - Şanlıurfa 1. bölge 1. sıra adayı

Ömer ÇeliK -  Adana

Binali Yıldırım - İzmir

Tuğrul Türkeş - Ankara 2. bölge

Galip Ensarioğlu - Diyarbakır

Mehmet Şimşek - Gaziantep

Taha Özhan - Malatya

İsmail Kahraman -  İstanbul

Beşir Atalay - Van 1. sıra

Efkan Ala - Bursa,

Recep Akdağ - Erzurum

Mehdi Eker - İstanbul

Ali Sarıkaya - İstanbul

Mücahit Aslan - Ankara








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