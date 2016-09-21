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ak parti 21 ekim'de kampa girecek

AK PARTİ 21 EKİM'DE KAMPA GİRECEK

AK Parti'nin 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Afyonkarahisar'da 21-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tarih : 21 Eylül 2016, 13:23
Puan Ver : Ak Parti 21 Ekim'de Kampa Girecek(0/10)


AK Parti'nin 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Afyonkarahisar'da 21-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



AK Parti'nin 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 21-23 Ekim tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, kampa başbakan olarak ilk kez katılacak. Kampta terörle mücadele başta olmak üzere mini anayasa paketi ve yaşanan son gelişmeler ele alınacak. Ayrıca partililerin talep ve görüşleri değerlendirilerek, istişarelerde bulunulacak. Kampa Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, partinin kuruluşundan bugüne görev alan isimler aileleriyle birlikte katılacak.








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