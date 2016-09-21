AK PARTİ 21 EKİM'DE KAMPA GİRECEK
AK Parti'nin 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Afyonkarahisar'da 21-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AK Parti'nin 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Afyonkarahisar'da 21-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AK Parti'nin 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 21-23 Ekim tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, kampa başbakan olarak ilk kez katılacak. Kampta terörle mücadele başta olmak üzere mini anayasa paketi ve yaşanan son gelişmeler ele alınacak. Ayrıca partililerin talep ve görüşleri değerlendirilerek, istişarelerde bulunulacak. Kampa Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, partinin kuruluşundan bugüne görev alan isimler aileleriyle birlikte katılacak.
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