AK PARTİ 16'NCI YAŞINI KUTLUYOR! İŞTE TÖRENDEN İLK KARELER
AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü Ankara'da coşkuyla kutlanıyor. Kur'an tilavetiyle başlayan törenden ilk kareler geldi.
AK Parti, kuruluşunun 16'ncı yıl dönümünü bugün Ankara'daki Harikalar Diyarı Parkı'nda düzenlenen törenlerle kutluyor.
ERDOĞAN VE YILDIRIM TÖREN ALANINA ULAŞTI
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve İstiklal Marşı'yla başlayan törene 6 bin davetlinin yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da tören alanındaki yerlerini aldılar.
KURUCU ÜYELER DAVET EDİLDİ
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın düzenlediği etkinliğe, partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, kurucu üyelerin yanı sıra bugüne kadar görev almış bakanlar ve milletvekilleri, belediye başkanları, il, ilçe başkanları, il, ilçelerin kadın ve gençlik kolları başkanları ile belde başkanları geldi.
İşte törenden gelen ilk kareler:
Kaynak: haberinburada
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