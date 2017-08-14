

AK Parti, kuruluşunun 16'ncı yıl dönümünü bugün Ankara'daki Harikalar Diyarı Parkı'nda düzenlenen törenlerle kutluyor.



ERDOĞAN VE YILDIRIM TÖREN ALANINA ULAŞTI



Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve İstiklal Marşı'yla başlayan törene 6 bin davetlinin yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da tören alanındaki yerlerini aldılar.



KURUCU ÜYELER DAVET EDİLDİ



AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın düzenlediği etkinliğe, partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, kurucu üyelerin yanı sıra bugüne kadar görev almış bakanlar ve milletvekilleri, belediye başkanları, il, ilçe başkanları, il, ilçelerin kadın ve gençlik kolları başkanları ile belde başkanları geldi.



İşte törenden gelen ilk kareler:



































Kaynak: haberinburada



