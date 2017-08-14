AK Parti 16 yaşında... Kuruluşun 16. yılı Ankara'daki Harikalar Diyarı Parkı'nda binlerce kişinin katıldığı törenle kutlanıyor.

ERDOĞAN, VATANDAŞLARA HİTAP EDECEK

Ankara Sincan'daki kutlamalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşma yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, tören alanına saat 19:00'da geldi. Tören, İstiklal Marşı ile başladı. Ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

AK PARTİ'NİN 16 YILI GÖSTERİLECEK

AK Parti'nin 16 yıllık serüveni, sinevizyon gösterisinde katılımcılara anlatılacak. Öte yandan, iktidar partisinin aylık yayın organı Türkiye Bülteni'nin ağustos sayısında da partinin 16 yıllık kronolojik öyküsüne yer verildi.

16 YILLIK SERÜVEN, FOTOĞRAFLARLA HATIRLATILACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, büyük kutlamalar yerine daha sade etkinlikler yapmayı planlayan AK Parti tarafından etkinlik alanına, partinin 16 yıllık hikayesini anlatan fotoğraflardan oluşan bir "Zaman Tüneli" ve partiyle ilgili yazılmış kitapların bulunacağı mini kütüphane kuruldu. Etkinlikte, 16'ncı yıla özel hazırlanan AK Parti'nin 16 yıllık hikayesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatını anlatan filmler de davetlilere gösterilecek.

ERDOĞAN VE YILDIRIM'IN KONUŞMALARI İLE SONA ERECEK

Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarıyla sona erecek.

6 BİN KİŞİ DAVET EDİLDİ

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın düzenlediği etkinliğe, partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, kurucu üyelerin yanı sıra bugüne kadar görev almış bakanlar ve milletvekilleri, belediye başkanları, il, ilçe başkanları, il, ilçelerin kadın ve gençlik kolları başkanları ile belde başkanlarından oluşan yaklaşık 6 bin kişi davet edildi.

Kaynak: haberinburada