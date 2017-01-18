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ajda pekkan'a dava şoku!

AJDA PEKKAN'A DAVA ŞOKU!

Sarıyer Tarabya'da bulunan eski villasında yasaya aykırı tadilat yapmak suçlamasıyla hakkında dava açılan Ajda Pekkan, mahkemenin çıkardığı zorla getirme kararı sonrası duruşmaya gelerek ifade verdi.

Tarih : 18 Ocak 2017, 11:35
Puan Ver : Ajda Pekkan'a Dava Şoku!(10/10)11


Süper star Ajda Pekkan, eski sevgilisi Ahmet Mavitan'ın 1978'de hediye ettiği Tarabya'daki boğaz manzaralı 900 metrekarelik arsaya villa yaptırdı. Pekkan'ın daha sonra sattığı villada, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası'na aykırı inşai düzenlemeler yapıldığı belirlenince koruma kurulu tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık ilk önce Pekkan hakkında villayı 17 Eylül 2009'da sattığı, bu sebeple sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verse de daha sonra yapılan itiraz sonucunda Pekkan'ın yapılan usulsüz inşaatta sorumluluğu olduğuna karar verildi ve Pekkan hakkında da iddianame hazırlandı.



‘Ben yaptırmadım'

Pekkan'ın yapılan 4 duruşmaya da katılmaması sonrası, dün yapılan duruşmaya zorla getirilmesine karar verilmişti. Pekkan, dün avukatı ile duruşmaya katılarak ifade verdi. Duruşma salonunda 30 dakika kalan Pekkan, suçlamaları reddederek, “Yapının 2009 yılı öncesindeki malikiyim. Tadilatın yapılması için bir firma ile anlaştım. Daha sonra da bu yapıyı sattım. Yapı içerisinde hiç oturmadım. İddianamedeki söz konusu işlemleri ben yaptırmadım. Benden sonraki malikler yaptırmıştır. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Duruşma Nisan ayına ertelendi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ajda  Pekkan  A  Dava  Şoku    haber

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