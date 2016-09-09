Ajda Pekkan, İstanbul Bahçeköy'deki bin 100 metrekarelik lüks villasını 8 milyon 700 bin dolara (yaklaşık 27 milyon lira) satışa çıkardı.



27 MİLYON LİRAYA SATIYOR







6 oda ve 2 salon villasını ilk olarak 2013'te 3 milyon dolara satmaya çalışan Süperstar, bu süre zarfında fiyatta büyük bir zam yaptı.



