Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

ajda pekkan lüks villasını satışa çıkardı

AJDA PEKKAN LÜKS VİLLASINI SATIŞA ÇIKARDI

Ajda Pekkan, İstanbul Bahçeköy'deki bin 100 metrekarelik lüks villasını 8 milyon 700 bin dolara (yaklaşık 27 milyon lira) satışa çıkardı.

Tarih : 09 Eylül 2016, 14:49
Puan Ver : Ajda Pekkan Lüks Villasını Satışa Çıkardı(5/10)6


27 MİLYON LİRAYA SATIYOR



6 oda ve 2 salon villasını ilk olarak 2013'te 3 milyon dolara satmaya çalışan Süperstar, bu süre zarfında fiyatta büyük bir zam yaptı.










Etiketler: Ajda  Pekkan  Lüks  Villasını  Satışa  Çıkardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER