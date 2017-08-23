Hollanda devi Ajax, Fransız ekibi Monaco'nun 19 yaşındaki forveti Kasper Dolberg'e yaptıkları 50 milyon Euro'luk teklifini düşünmeden reddetti.

Monaco'nun, Ajax'ın 19 yaşındaki forveti Kasper Dolberg için 50 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.

50 MİLYON EURO'YU REDDETTİLER

Hollanda gazetesi De Telegraaf'ta yer alan haberde; Kylian Mbappe'yi satmaya hazırlanan Monaco'nun, Ajax'ın yıldız golcüsü Dolberg için 50 milyon Euro teklif ettiği ancak bu teklif gelir gelmez Hollanda kulübünün reddettiği belirtildi. Monaco'nun bir teklif daha hazırladığı ve tekrar Ajax'ın kapısının çalınacağı ifade edildi.

FİNALE ÇIKAN KADRO DAĞILDI

Ajax, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen kadrosundan Davinson Sanchez'i 42 milyon Euro'ya Tottenham'a, Davy Klaassen'i 27 milyon Euro'ya Everton'a, Jairo Riedewald'i 9 milyona Crystal Palace'a, Kenny Tete'yi ise 4'e Olimpik Lyon'a sattı.

Temmuz 2015'te Silkeborg'tan 270 bin Euro bonservis ile alınan Kasper Dolberg, Ajax formasıyla çıktığı 53 resmi maçta 23 gol atıp 8 asist yaptı.

Kaynak: haberinburada