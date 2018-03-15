AJAN KRİZİ BÜYÜYOR! İNGİLTERE'NİN HAMLESİNE RUSYA'DAN MİSİLLEME
İngiltere ve Rusya arasındaki ajan krizi büyüyor. Rusya, "İngiliz diplomatları kısa süre içinde sınır dışı edeceğiz" dedi. İngiltere dün 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini duyurmuştu.
Çifte ajan Sergey Skripal'ın kızıyla birlikte zehirlenmesinin ardından başlayan İngiltere Rusya krizi büyüyor.
İngiltere'nin dün 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararına Rusya'dan misilleme geldi. Rusya, "İngiliz diplomatları kısa süre içinde sınırdışı edeceğiz" açıklamasını yaptı.
RUSYA, İNGİLİZ DİPLOMATLAR SINIR DIŞI EDİLECEK
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına ilişkin misilleme önlemleri alacağını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Rusya'da İngiliz diplomatların ülkeden çıkarılacağını duyurdu. İngiltere'nin aldığı karara karşı adım atan Rusya, en kısa sürede Londra'ya karşı tedbirlerin hayata geçirileceğini dile getirdi.
İNGİLTERE, 23 RUS DİPLOMATI SINIR DIŞI ETME KARARI ALMIŞTI
İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı Soğuk Savaş döneminden bugüne Rusya'ya karşı uygulanan en büyük yaptırım olması bakımından önem kazanıyor.
OLAYIN PERDE ARKASI
Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'da sinir gazı ile zehirlenmiş bir halde bulundu. Skripal ve kızı o günden bu yana yoğun bakımda.
Kaynak: haberinburada
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