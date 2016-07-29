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airline swiss istanbul uçuşlarını durduruyor

AİRLİNE SWİSS İSTANBUL UÇUŞLARINI DURDURUYOR

Airline Swiss havayolları, "güvenlik durumundaki büyük kötüleşmeden dolayı" talebin düşmesi üzerine Ekim ayı sonu itibariyle başlayan kış döneminde günde iki kez yaptığı Zürih-İstanbul seferlerini durduracağını açıkladı

Tarih : 29 Temmuz 2016, 17:02
Puan Ver : Airline Swiss İstanbul Uçuşlarını Durduruyor(7/10)9


Airline Swiss havayolları, "güvenlik durumundaki büyük kötüleşmeden dolayı" talebin düşmesi üzerine Ekim ayı sonu itibariyle başlayan kış döneminde günde iki kez yaptığı Zürih-İstanbul seferlerini durduracağını açıkladı








Etiketler: Airline  Swiss  İstanbul  Uçuşlarını  Durduruyor    haber

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