AİRLİNE SWİSS İSTANBUL UÇUŞLARINI DURDURUYOR
Airline Swiss havayolları, "güvenlik durumundaki büyük kötüleşmeden dolayı" talebin düşmesi üzerine Ekim ayı sonu itibariyle başlayan kış döneminde günde iki kez yaptığı Zürih-İstanbul seferlerini durduracağını açıkladı
Airline Swiss havayolları, "güvenlik durumundaki büyük kötüleşmeden dolayı" talebin düşmesi üzerine Ekim ayı sonu itibariyle başlayan kış döneminde günde iki kez yaptığı Zürih-İstanbul seferlerini durduracağını açıkladı
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