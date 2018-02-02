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Airbus'un Uçan Taksisi Vahana İlk Test Uçuşunu Yaptı
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Airbus'un Uçan Taksisi Vahana İlk Test Uçuşunu Yaptı

AİRBUS'UN UÇAN TAKSİSİ VAHANA İLK TEST UÇUŞUNU YAPTI

Airbus tarafından yürütülen sürücüsüz elektrikli taksi programı Vahana'nın ilk prototipi Alfa 1 test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Tarih : 02 Şubat 2018, 18:10
Puan Ver : Airbus'un Uçan Taksisi Vahana İlk Test Uçuşunu Yaptı(7/10)3

Airbus tarafından geliştirilen elektrikli uçan taksi ilk testini tamamladı. Fransız havacılık devinin açıklamasına göre, Vahana ismi verilen tam boyutlu sürücüsüz uçan taksi sabah 08:52'de havalandı. 5 metre yüksekliğe ulaşan taksi tam 53 saniye havada kalmayı başardı.

ÇATIDAN ÇATIYA UÇULACAK

Airbus, uçan bir otonom filo oluşturmayı planladığını belirterek özellikle nüfusun yoğun şehirlerden çatıdan çatıya ulaşım amaçlıyor.

2016 yılında başlatılan proje kapsamında ilk uçuşunu yapan Alfa 1 modelinin seri üretime geçmesinin 2020 yılını bulacağı belirtiliyor.

Airbus'un uçan taksisi Vahan 6.2 metre genişliğinde, 5.7 metre uzunluğunda ve 2.8 yüksekliğinde. Aracın ağırlığı ise 744 kilogram.

UBER DİKKATLE TAKİP EDİYOR

Vahana Proje Yöneticisi Zach Lovering, "Amacımız, şehir trafiğine çözüm olabilecek tek kişilik bir elektrikli otonom taksi üretmek ve son teknolojiyle kişisel uçma deneyimini özgürleştirmek. Vahana'nın uçuşu devasa bir adım dedi.". Uber'in de projeyi dikkatle takip ettiği belirtiliyor.

Boeing de benzer yönde atmasıyla biliniyor. Airbus'un Amerikalı rakibi geçen yıl Aurora Havacılık Bilimlerini satın almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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