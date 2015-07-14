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airbus'ın elektrikli uçağı şov yaptı

AİRBUS'IN ELEKTRİKLİ UÇAĞI ŞOV YAPTI

Airbus tarafından geliştirilen ve yüzde 100 elektrik ile çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken uçak modeli E-Fan, bugün önemli bir kilometre taşını geride bırakarak Büyük Britanya Adası ile Fransa'yı birbirinden ayıran Manş Denizi'ni geçmeyi başardı.

Tarih : 14 Temmuz 2015, 09:30
Puan Ver : Airbus'ın Elektrikli Uçağı Şov Yaptı(5/10)4


Airbus tarafından geliştirilen ve yüzde 100 elektrik ile çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken uçak modeli E-Fan, bugün önemli bir kilometre taşını geride bırakarak Büyük Britanya Adası ile Fransa'yı birbirinden ayıran Manş Denizi'ni geçmeyi başardı.



Halka açık ilk uçuş testini 30 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştiren Airbus E-Fan, Manş Denizi geçişini ise İngiltere Lydd'den kakıp Fransa Calais'e doğru yaptığı 36 dakikalık başarılı bir uçuş ile gerçekleştirdi.



Teknik olarak 6.7 metre uzunluğa ve 9.5 metre kanat açıklığına sahip olan uçak gücünü kanatlarına yerleştirilen 250 V lityum-iyon polimer bataryalarından alıyor (1 saat uçuş süresi) ve belirtildiği kadarıyla 2 adet pervaneli motoruyla 60 kW güç sağlayabiliyor.



Bu altyapısı ve karbon fiber gövdesiyle oldukça sessiz çalışan ve standart uçaklara göre daha düşük uçuş maliyeti ortaya koyan Airbus E-Fan, E-FADEC enerji yönetim sistemiyle elektronik bileşenleri otomatik olarak yönetebiliyor ve tekerlerinde taşıdığı 6 kW'lık elektrik motorlarıyla da kalkış için gereken 60km hızı kolaylıkla yakalayabiliyor.



İki koltuklu güncellenmiş sürümüyle 2017 yılında üretime girmesi beklenen Airbus E-Fan, elektrikli uçakların geleceği için çok büyük bir önem taşıyor.



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