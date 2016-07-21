Drone teknolojilerindeki gelişmeler ve Intel'in bu alanda drone'ları akıllandırmak için yaptığı çalışmalar, meyvelerini vermeye başlıyor. Hava taşımacılığında çok önemli bir süreç olan uçakların yüzey kontrolünü bundan sonra akıllı drone'lar tarafından yapılabilecek.



Drone teknolojilerindeki gelişmeler ve Intel’in bu alanda drone’ları akıllandırmak için yaptığı çalışmalar, meyvelerini vermeye başlıyor. Hava taşımacılığında çok önemli bir süreç olan uçakların yüzey kontrolünü bundan sonra akıllı drone’lar tarafından yapılabilecek.







Avrupalı uçak üreticisi Airbus, kendi uçaklarının her uçuş sonrasında yapılan rutin kontrollerini insan hatasından kurtarmak ve insan gözünün ulaşamayacağı noktalara erişebilmek için muayene droneları tasarlıyor.



Airbus’un uçak muayene droneları, Intel’in 3D harita çıkarmayı sağlayan RealSense kameraları ile donatılacak ve cihaz muayene başladığında uçağın çevresinde, altında ve üstünde otomatik olarak uçarka, uçak yüzeyinin fotoğraflarını çekip, uçağın 3D modeli ile bu fotoğrafları karşılaştıracak. Böylece yüzeyde meydana gelmiş olabilecek deformasyonları hızla tespit edecek olan akılllı dronelar, teknisyenlerin gözünden kaçabilecek detayları da yakalamış olacak. Ayrıca bu işlem, 1 saatten uzun sürebilen uçak muayene işlemini 1 saatin çok altına indirerek hava taşımacılığının daha hızlı işlemesini, uçak bekleme sürelerinin azalmasını sağlayacak. Bu aynı zamanda havacılık şirketleri için de daha fazla uçuş ve daha fazla kazanç anlamına geliyor. Elbette uçuş güvenliğinin de artacağı da açık.



Avrupalı Airbus’un ardından ABD’li uçak üreticisi Boeing’in de benzer bir süreç geliştirmesi bekleniyor. Testler ise bu yılın sonunda bitecek ve drone’lar hava alanlarında göreve başlayacak. Bir diğer deyişle, artık hava limanlarında apronda yolcu bekleyen, kargoları indirip yükleyen uçakları seyrederken üzerlerinde uçan dronelara da şahit olabileceğiz.



Sony Xperia E5 satışta