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airbus a350-1000 ilk uçuşu için havalandı

AİRBUS A350-1000 İLK UÇUŞU İÇİN HAVALANDI

Bugüne kadar yapılmış en geniş ve en güçlü çift motorlu uçak olan ilk Airbus A350-1000, bu sabah ilk uçuşu için Toulouse Bagnac'tan yerel saat ile 10.42'de havalandı.

Tarih : 24 Kasım 2016, 16:52
Puan Ver : Airbus A350-1000 İlk Uçuşu İçin Havalandı(8/10)7


Bugüne kadar yapılmış en geniş ve en güçlü çift motorlu uçak olan ilk Airbus A350-1000, bu Sabah ilk uçuşu için Toulouse Bagnac'tan yerel saat ile 10.42'de havalandı.



Airbus A350-1000 aynı zamanda dünyanın yakıt verimliliği konusunda en üstün geniş gövdeli uçağı olarak biliniyor. Özel geliştirilen Rolls-Royce Trent XWB-97 turbofan motorları ile güçlendirilen A350-1000'in ilk uçuşu güney batı Fransa üzerinde gerçekleşiyor.



Uçuşun kokpit ekibinde Deneysel Test Pilotu Hugues Van Der Stichel, Deneysel Test Pilotu Frank Chapman ve Test Uçuş Mühendisi Gerard Maisonneuve yer alıyor. Kokpitin gerisinde yer alan Uçuş-Test-Enstrümasyon istasyonunda ise tüm test parametrelerini takip eden Uçuş ve Entegrasyon Testleri Şefi Patrick du Che, A350 Uçuş Test Geliştirme Sorumlusu Emanuele Costanza ve Uçuş Test Mühendisi Stephane Vaux yer alıyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Airbus  A350-1000  İlk  Uçuşu  İçin  Havalandı    haber

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