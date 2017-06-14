AİLEYE VERGİ İNDİRİMİ
aileye vergi indirimi
ERDOĞAN HEP GÜNDEME GETİRİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman gündeme getirdiği 'üç çocuk' projesine vergi desteği geliyor. 3 çocuğa vergi indirimi yüzde 10'a çıkıyor, engelliler ömür boyu çocuk sayılacak ve ailelerine ömür boyu vergi indirimi uygulanacak.
O KURAL KALKIYOR
Üçüncü çocuğa yüzde 5 olan vergi indirimi, yüzde 10'a çıkacak. Engelliler için '18 yaşa kadar çocuk sayılma' kuralı kalkacak. Engelli ailelerine ömür boyu vergi indirimi uygulanacak. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, Maliye Bakanı Naci Ağbal, bekleyen Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile ilgili bilgi verdi.
kaynak:sabah
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