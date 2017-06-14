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aileye vergi indirimi

AİLEYE VERGİ İNDİRİMİ

aileye vergi indirimi

Tarih : 14 Haziran 2017, 12:23
Puan Ver : Aileye Vergi İndirimi(8/10)6


ERDOĞAN HEP GÜNDEME GETİRİYOR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman gündeme getirdiği 'üç çocuk' projesine vergi desteği geliyor. 3 çocuğa vergi indirimi yüzde 10'a çıkıyor, engelliler ömür boyu çocuk sayılacak ve ailelerine ömür boyu vergi indirimi uygulanacak.



O KURAL KALKIYOR



Üçüncü çocuğa yüzde 5 olan vergi indirimi, yüzde 10'a çıkacak. Engelliler için '18 yaşa kadar çocuk sayılma' kuralı kalkacak. Engelli ailelerine ömür boyu vergi indirimi uygulanacak. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, Maliye Bakanı Naci Ağbal, bekleyen Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile ilgili bilgi verdi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Aileye  Vergi  İndirimi    haber

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