Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 257 Km Hızla Giderken Kaza Yaptı
Canlı Yayında, Kenan'ın Fatih Sultan Mehmet Olması Soruldu
Antalya'da Görevli Askerleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 23 Yaralı
Trabzonspor, Geriye Düştüğü Maçta Alanyaspor'u 2-1'le Geçti
1 Milyon Üye Projesi, Büyük Hayal Kırıklığıyla Bitti
10 Yıllık Yuvasını Yıkan Emina'yı Çıldırtan İddia!
Ünlü İsme Şok! İcra Memurları Kapıya Dayanınca Eşi Dominik'i Aradı
Beyaz Saray'da Alarm! Bariyerlere Araç Çarptı, Giriş Ve Çıkışlar Kapatıldı
Amerikalı Sporcuyu Alkışlayan Kuzey Koreli Amigo, Fena Çuvalladı
3. Havalimanı'nda Temel Atma Töreninden Bin 358 Gün Sonra Işıklar Yakıldı
Bodrum'da Balıkçı, 1 Metre 20 Santimetrelik Sinariti Oltayla Yakaladı
Son Dakika! Bm Güvenlik Konseyi, Suriye'de Bir Ay İnsani Ateşkes İlan Etti
Toplu Halde Chp'den İstifa Edip Ak Parti'ye Geçtiler!
Kayseri İşi 3 Golle Bitirdi
Açık Kasa Kamyonetin Arkasındaki Köpeğin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
Fatih Terim'in Korktuğu Başına Geldi
Kızılay Şube Başkanı, Fakir Aileye Yardım Yapılmadığı Yönündeki Görüntülere Cevap Verdi
Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü; Araçtakiler Şoka Girip Bariyere Baktı
Bolu Ve Kars'ta Şap Alarmı! Hayvan Pazarları Kapatıldı
Yüz Kızartıcı Suçtan Yargılanan Baba, Mahkeme Salonunda Boğazını Kesti

Ailesinin Servetine Konabilmek İçin Kiralık Katil Tuttu, Uyanık Baba Planları Bozdu

AİLESİNİN SERVETİNE KONABİLMEK İÇİN KİRALIK KATİL TUTTU, UYANIK BABA PLANLARI BOZDU

Rusya'da ailesinin mirasına konmak isteyen 22 yaşındaki genç, onları öldürmesi için kiralık katil tuttuğunu zannederken polise denk geldi. Sahte fotoğraflarla adamı kandıran polis, cani genci tutukladı.

Tarih : 24 Şubat 2018, 19:00
Puan Ver : Ailesinin Servetine Konabilmek İçin Kiralık Katil Tuttu, Uyanık Baba Planları Bozdu(10/10)6

Rusya'da yaşayan 22 yaşındaki genç, annesi, babası ve 10 yaşındaki kardeşini öldürmek için kiralık katil tutmak istedi. Zengin ailesinin mirasına tek başına konmak isteyen cani genç bir kiralık katil ile anlaştığını zannediyordu ancak karşısındakil kişi polisti.

POLİS CİNAYET MAHALİ KURGULADI

Rus polisi, zanlıyı, zengin olma hayalleriyle varlıklı ebeveynlerini ve on yaşındaki kız kardeşini öldürmek için bir suikastçi tuttuğuna inanarak kandırdıklarını söyledi. Dedektifler gencin ailesi ile hazırldıkları mizansen ile cinayetler gerçekleşmiş gibi olayı kurguladı ve genci anne babasının öldüğüne ikna etti. Yetkililer daha sonra, cinayet mahali resimlerini genç adama göndererek vadettiği parayı talep ederek durumu teyit etti.

FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE İKNA OLDU

Rusya'nın Sochi şehrinde yaşayan adam, kiralık katile ailesinin nerede ve nasıl öldürülmesini istediğinin detaylı talimatlarını da vermişti. Kiralık katil zanettiğin adama evin planlarını çizen, güvenlik kameralarının yerlerini söyleyen ve köpeklerden nasıl kurtulabileceğini detaylı şekilde anlatan genç, fotoğrafları görünce ikna oldu ve para ödemeyi kabul etti.

Gencin ailesinin niyeti konusundaki gerçekler ortaya çıkınca harap olduğu açıklanırken, 22 yaşındaki gencin suikast karşılığında kiralık katile 200 bin lira ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

KENDİ ÖLDÜRMEYİ DE DENEDİ AMA BAŞARAMADI

Ailesinden istediği kadar para alamadığı için bu yola başvuran gencin daha önce kendi başına cinayet işlemeye çalıştığı öğrenilirken bunun için anne-babasını zehirlemek için su ısıtıcısına zehir koymaktan arabada termometre kırarak cıva buharı ile zehirlemeye kadar pek çok yolu denediği öğrenildi.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Soçi'de büyük bir eğitim kurumunun başından olan babanın durumda şüphelenmesi ile gencin niyetini ortaya çıkarak planın işletildiği belirtildi. Cani gencin 15 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ailesinin  Servetine  Konabilmek  İçin  Kiralık  Katil  Tuttu  Uyanık  Baba  Planları  Bozdu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER