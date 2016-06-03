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ailenin ormana bıraktığı japon çocuk altı gün sonra bulundu

AİLENİN ORMANA BIRAKTIĞI JAPON ÇOCUK ALTI GÜN SONRA BULUNDU

Japonya'da ailesinin ceza olarak ormana bıraktığı yedi yaşındaki çocuğa, sığındığı bir askeri üsteki barakada ulaşıldı. Baba Sankei Tanooka, oğlundan özür diledi.

Tarih : 03 Haziran 2016, 09:26
Puan Ver : Ailenin Ormana Bıraktığı Japon Çocuk Altı Gün Sonra Bulundu(6/10)8


Yamato Tanooka adlı 7 yaşındaki çocuk, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda orduya ait bir eğitim üssünde altı gün sonra bulundu ve ailesine teslim edildi.



Ailesi çocuğu, çevreye taşlar atarak yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cezalandırmış ve ormanda bırakmıştı.



Yamato Tanooka'nın bulunduğu üssün, bırakıldığı yoldan yaklaşık 4 kilometre uzakta olduğu açıklandı. Üşüdüğünü ve aç olduğunu söyleyen Tanooka'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tanooka yine de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.



Yamato Tanooka, üsteki barakayı bulana kadar ormanda yürüdüğünü, daha sonra da barakaya sığındığını söyledi.



Baba özür diledi



Baba Sankei Tanooka ise sağ bulunduğu için çok mutlu olduğunu söylediği oğlundan özür diledi.



Çocuğu arama çalışmalarına, polis ve okul yetkililerinin de bulunduğu 130 kişilik bir ekip katılmıştı. Hokkaido Adası'nda çok sayıda ayının yaşadığı biliniyor.








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