Ateşalp çiftinin çocukları Ahmet, Sturge Weber Sendromu olarak bilinen hastalıkla dünyaya geldi. Anne karnındayken beyninin sol tarafında damar toplanması oluşan Ahmet, 2 yaşına kadar bir çok kez nöbet geçirerek ölümcül tehlikeler atlattı. Doktorlar küçük çocuğun ilerki yaşlarda nöbetlerin birinde hayatını kaybedebileceğini söyleyerek, kurtuluşunun felce neden olacak beynin sol tarafının sağ tarafıyla bağlantısını kesmek olduğunu belirttiler.







Genç çift, hayatlarının en zor kararını vererek çocuklarının kurtuluşu için ameliyat olmasına karar verdi. 14 Ocak'ta İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleşecek operasyon için 60 bin lira gerekirken, Sakarya Valiliği, ailenin gereken yardımı toplaması için izin verdi.



ZOR BİR KARAR







Daha önce yerel bir televizyonda çalışan, şu an işsiz olan Rıdvan Ateşalp, 2 yıldır hastanelerin yoğun bakımlarında mücadele verdiklerini söyleyerek, çocuklarının her an bir nöbet geçirerek ölebileceğini belirtti. Anne- baba olarak zor bir karar verdiklerini ifade eden Rıdvan Ateşalp, "Ahmet Ayaz, 2 yaşında. Sturge Weber hastalığı var. 50 bin kişide bir görülen bir rahatsızlık. Doğarken beyninin sol tarafında olmaması gereken damarlarla doğdu ve hasarlı bölgesi var. Büyük ataklar geçiriyor, nöbetler geçiriyor. Bu böyle devam ettikçe hayatını kaybedecek bir riski var. Ameliyat önerdiler. Ameliyat olacak. Sağ beyinle sol beynin irtibatını kesecekler. Bu ameliyatla da sağ tarafın komple felç olacağını söylediler. Bize bir karar vermemizi söylediler. Bu bizim için anne baba olarak zor bir karar. Biz bu kararı verdik. Çocuğumuzun ameliyattan sonra sağ tarafı komple felç olacak. En azından çocuğumun ileride hayat şartları daha iyi olacak belki de" dedi.