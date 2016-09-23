O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ailece uçanlara thy indirimi

AİLECE UÇANLARA THY İNDİRİMİ

Türk Hava Yolları yolcularına aile indirimi yapacak. Kampanya kapsamında ailesiyle ekonomi sınıfı uçan yolculara yurtiçi uçuşlarında yüzde 15 indirim yapacak.

Tarih : 23 Eylül 2016, 14:05
Puan Ver : Ailece Uçanlara Thy İndirimi(0/10)


Türk Hava Yolları (THY), ailesiyle ekonomi sınıfı uçan yolcularına yurtiçi uçuşlarında yüzde 15 indirim yapacak. Kampanyaya katılan yolcular 23 Eylül 2016- 29 Mart 2017 tarihinde bilet alıp, 01 Ekim 2016 - 31 Mart 2017 tarihleri arasında uçabilecek. Türk Hava Yolları kampanyasından sadece aynı rezervasyon kaydında bulunan ve aynı soyadlı yolculara yüzde 15 indirim yapacak.








Etiketler: Ailece  Uçanlara  Thy  İndirimi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER