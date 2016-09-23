AİLECE UÇANLARA THY İNDİRİMİ
Türk Hava Yolları yolcularına aile indirimi yapacak. Kampanya kapsamında ailesiyle ekonomi sınıfı uçan yolculara yurtiçi uçuşlarında yüzde 15 indirim yapacak.
Türk Hava Yolları (THY), ailesiyle ekonomi sınıfı uçan yolcularına yurtiçi uçuşlarında yüzde 15 indirim yapacak. Kampanyaya katılan yolcular 23 Eylül 2016- 29 Mart 2017 tarihinde bilet alıp, 01 Ekim 2016 - 31 Mart 2017 tarihleri arasında uçabilecek. Türk Hava Yolları kampanyasından sadece aynı rezervasyon kaydında bulunan ve aynı soyadlı yolculara yüzde 15 indirim yapacak.
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