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ailece nani transferi

AİLECE NANİ TRANSFERİ

Nani transferi, sevgilisi Daniela'nın Sürmene'deki silahlı saldırının ayrıntılarını öğrenmesiyle tıkandı.

Tarih : 04 Temmuz 2015, 10:19
Puan Ver : Ailece Nani Transferi(9/10)7


 Nani transferi, sevgilisi Daniela'nın Sürmene'deki silahlı saldırının ayrıntılarını öğrenmesiyle tıkandı. F.Bahçe ile anlaşan Nani, “Gitmeyelim” diyen hayat arkadaşının direncini kırmak için F.Bahçe'deki vatandaşları Meireles ve Alves'in eşlerini devreye soktu. Onların “Burada emin ellerdeyiz” sözleri kilidi açtı.








Etiketler: Ailece  Nani  Transferi    haber

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