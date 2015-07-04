AİLECE NANİ TRANSFERİ
Nani transferi, sevgilisi Daniela'nın Sürmene'deki silahlı saldırının ayrıntılarını öğrenmesiyle tıkandı.
Nani transferi, sevgilisi Daniela'nın Sürmene'deki silahlı saldırının ayrıntılarını öğrenmesiyle tıkandı. F.Bahçe ile anlaşan Nani, “Gitmeyelim” diyen hayat arkadaşının direncini kırmak için F.Bahçe'deki vatandaşları Meireles ve Alves'in eşlerini devreye soktu. Onların “Burada emin ellerdeyiz” sözleri kilidi açtı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar