

Nani transferi, sevgilisi Daniela'nın Sürmene'deki silahlı saldırının ayrıntılarını öğrenmesiyle tıkandı. F.Bahçe ile anlaşan Nani, “Gitmeyelim” diyen hayat arkadaşının direncini kırmak için F.Bahçe'deki vatandaşları Meireles ve Alves'in eşlerini devreye soktu. Onların “Burada emin ellerdeyiz” sözleri kilidi açtı.