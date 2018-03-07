AİLE VE SAĞLIK İNSANLARIN EN BÜYÜK MUTLULUK KAYNAĞI
Yaşam memnuniyeti araştırması, insanları en çok aile ve sağlığın mutlu ettiğini ortaya koydu.
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde erkeklerin yüzde 76,4'ü, kadınların yüzde 64,9'u kendilerini en çok tüm ailenin mutlu ettiğini beyan etti.
İNSANLARI EN ÇOK AİLELERİ MUTLU EDİYOR
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde 2017 yılında erkeklerin yüzde 76,4'ü, kadınların yüzde 64,9'u kendilerini en çok tüm ailenin mutlu ettiğini beyan etti.
Erkeklerin yüzde 7,7'si, kadınların yüzde 20,7'si ise kendilerini en çok çocukların mutlu ettiğini beyan etti.
SAĞLIK İNSANLARIN MUTLULUK KAYNAĞI
Mutluluk kaynağı olan değerlerde ise erkeklerin yüzde 64,1'i, kadınların yüzde 71,8'i kendilerini en çok sağlığın mutlu ettiğini belirtti.
Erkeklerin yüzde 15,2'si, kadınların yüzde 17,9'u kendilerini en çok sevginin mutlu ettiğini belirtti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
- Soyunma Odasındaki Çıplak Kadınların Fotoğrafını Çekti, Erkek Arkadaşım İçin Dedi
- Tayvanlı Kadın, 62 Yaşında Normal Doğumla Anne Oldu
- 15 Yaşından Küçüklerle Cinsel Temas Tecavüz Kapsamına Alınıyor
- Cani Anne Elleriyle Teslim Etti, Sevgilisi Tecavüz Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar