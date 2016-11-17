Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..

aile hekimlerine müjde

AİLE HEKİMLERİNE MÜJDE

Aile hekimlerinin nöbete gitmedikleri için aldıkları ceza puanları, sözleşmelerinin feshinde kullanılmayacak.

Tarih : 17 Kasım 2016, 14:24
Puan Ver : Aile Hekimlerine Müjde(7/10)8


Aile hekimlerinin nöbete gitmedikleri için aldıkları ceza puanları, sözleşmelerinin feshinde kullanılmayacak.

sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş yaptığı açıklamada, aile hekimlerine getirilen nöbet mecburiyetinin ısrarlı talep ve takipleri sonucu kaldırılmasını sağladıklarını belirterek, “Zorunlu nöbet kaldırıldı. Aile hekimlerimiz, sendikalarının aldığı eylem kararı gereği nöbete gitmiyorlardı. Nöbetin yasal dayanağı kalkmışken, buradan kaynaklı bir cezanın uygulamada olması anlamsızdı. Kurum İdari Kurul toplantısında konuyu masaya getirdik ve aile hekimlerimizin mağduriyetini giderdik. Konuyu Sağlık Bakanımızla yaptığımız görüşmelerde de dile getirdik ve sayın bakanımızdan sorunun çözümüne yönelik söz almıştık” şeklinde konuştu.

Resmi gazete'de bugün yayınlanan yönetmeliğe göre nöbete gitmedikleri için ihtar puanı alan aile hekimliği çalışanlarının bu ihtar puanları sözleşmenin feshinde etkili olmayacak, hesaplamaya alınmayacak. Sağlık-Sen, aile hekimliği çalışanlarına nöbete gitmemeleri nedeniyle verilen ihtar puanlarının iptaline ilişkin Ekim 2016 Kurum İdari Kurul toplantısında talepte bulunmuştu. O talep sonrası böyle bir düzenleme yapıldı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Aile  Hekimlerine  Müjde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER