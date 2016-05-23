

Çıkarılan kanuna göre; aile hekimleri 8 saatlik nöbetlerini halk sağlığı müdürlüğü ya da toplum sağlığı merkezlerinde, cumartesi, pazar ya da hafta içi tutabilecek.







Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı İrfan Şencan, aile hekimlerinin nöbet sisteminde yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklamada bulundu. Şencan, aile hekimlerinin 8 saat nöbet tutmalarına ilişkin kanun çıkarıldığını anımsatarak, "Bu kanuna itirazlar oldu, yasal zemin kullanıldı. Anayasa Mahkemesi de aile hekimlerinin 8 saat nöbet tutması yönünde karar aldı. Aile hekimleri bir ayda 8 saat nöbet tutmak zorunda" dedi.



Aile hekimleri için nöbet sistemi uygulamasının cumartesi günleri 8 saat olarak belirlendiğini aktaran Şencan, şu değerlendirmelerde bulundu:



8 saatlik nöbet tartışmaya açık değil



"Nöbet sisteminde ilk olarak aile sağlığı merkezine (ASM) müracaat eden hastalara bakma şeklinde bir uygulama oluşturduk. Bu uygulamadaki eksiklikler ve itirazlar değerlendirildi. Bazı maddeleri değiştirme kanaatimiz oluştu. Aile hekimleri asgari 8 saati mümkünse halk sağlığı müdürlüklerinde değilse toplum sağlığı merkezlerinde tutacak. Nöbet parasını veriyoruz. Nöbet sırasında sadece poliklinik hizmeti vermeyecek. Kronik hasta eğitimini yapabilirler. Böbrek ya da diyabet hastaları varsa onların takibini yapabilirler. Ayda 8 saati korumaya devam ediyoruz. 8 saatin tartışılmasının gereği yok. Bu aile hekimi olmanın gerekliliğidir"



Yeni düzenlemeye göre aile hekimlerinin nöbet sisteminde yapılacak değişiklikler şöyle:



- Birinci basamak sağlık hizmetinin niteliği gereği, özellikle büyükşehir belediyesi bulunan illere ait ilçelerde nöbet saati bitimi azami saat 21.00'i geçmeyecek.



-Nöbet hizmeti sırasında gereken elektronik kayıt işlemleri, halk sağlığı bilgi sistemi veya muayene bilgi yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.