Messi'den Chelsea'ye İzin Çıkmadı!
Market Sapığı, Sıra Bekleyen Kadının Etek Altını Videoya Çekti
Yıkıldık! Beşiktaş Almanya'da Farklı Yenildi
Esad Güçleri Afrin'e İlerledi, Türk Topçusu Derslerini Verdi
Beşiktaş, Bayern Maçına Büyük Şokla Başladı
Siyah-Beyazlı Taraftar Allianz Arena'da Beşiktaş'ı Yalnız Bırakmadı
Kuyumcu Soygununda Silahlar Konuştu! Özel Harekat Operasyon Başlattı
Ali Koç Taraftara Seslendi: Herkese Örnek Olmalıyız
Temelini Liderler Atmıştı, Hedef Belli Oldu: Çin!
Almanlar Şaştı Kaldı! Allianz Arena 'beşiktaş' Sesleriyle İnledi
Aile Faciası! Tarladan Dönen Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü
Siyaset Arenası Isınıyor! Destici'den Son Dakika İttifak Çıkışı
Büyük Skandal! Teknik Direktörün Görevi 6 Saat Sürdü
Everton Yıldız Futbolcu İle Sözleşme İmzaladı
Barzani Sonunda Geri Adım Attı! Ikby'de Bir Dönem Bitti
Adana'da Görünmez Kaza! İskele Çöktü: Ölü Ve Yaralılar Var
90+8'de Gelen Gol, Casillas'ı Çılgına Çevirdi
Dev Maçta İlk 11'ler Belli Oldu! Şenol Güneş'ten Sürpriz Kadro
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a Destek Mesajı!
Filistin Liderinden Dünya Devlerine Çağrı: Bizi Tanıyın!

Aile faciası! Tarladan dönen minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

AİLE FACİASI! TARLADAN DÖNEN MİNİBÜS UÇURUMA YUVARLANDI: 3 ÖLÜ

Aydın'ın Köşk ilçesinde tarladan dönen aileyi taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tarih : 20 Şubat 2018, 23:30
Puan Ver : Aile Faciası! Tarladan Dönen Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü(5/10)1

Aydın'ın Köşk ilçesinde tarladan dönen aileyi taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Köşk ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

200 METRELİK UÇURUMA SÜRÜKLENDİ

Edinilen bilgiye göre; İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi'nde yaşayan 6 kişilik Saylan ailesi, Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi Yaka mevkiinde bulunan tarlalarında zeytin topladıktan sonra Habip Saylan'ın (30) kullandığı minibüsle eve dönmek için yola çıktı. Akçaköy yakınlarına geldiklerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yoldan çıkarak 200 metrelik uçuruma sürüklendi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada aynı aileden Ayşe Seylan (79), Leyla Seylan (39) ve Nimet Saylan (15) hayatını kaybetti. AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından uçurumdan saatler süren çalışma sonucu çıkarılan sürücü Habip Saylan (30), Muhsin Saylan (32) ve Merve Saylan (17) yaralı olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazelerinin düştükleri dere yatağından çıkarma çalışmaları devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aile  Faciası  Tarladan  Dönen  Minibüs  Uçuruma  Yuvarlandı  3  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER