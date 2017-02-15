

Edirne'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı olan ve mesleklerinden ihraç edilen ayrıca örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması ‘ByLock'u kullandığı tespit edilen aralarında bakanlık denetmeni, doktor, öğretim görevlisi ve öğretmenin bulunduğu iki aile yakalandı. Yakalananlar arasında bulunan öğretim görevlisi ve öğretmen Vahide Kütküt ve Burak Kütküt'ün, 2016 yılında Ankara'da meydana gelen canlı bomba saldırısının kilit ismi PKK'lı terörist Vahit Ayçil'in öz ablası ve eniştesi olduğu ortaya çıktı. Yakalananlar arasında Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olan Vahide Kütküt'ün, 2016 yılında Ankara Kızılay'da meydana gelen canlı bomba saldırısının organizatörlerinden olan ve firari durumda bulunan PKK'lı terörist Vahit Ayçil olduğu öğrenildi. Aile boyu ‘terör' üyeliği, isimler farklı amaçlar aynı: ‘Ülkeyi bölmek'







Edirne'nin Meriç İlçesi'nde jandarma ekiplerince 12 Şubat 2017 Pazar günü, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı olan ve mesleklerinden ihraç edilen, aralarında bakanlık denetmeni, doktor, öğretim görevlisi ve öğretmenin bulunduğu iki aile yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında bulunan Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olan Vahide Kütküt ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda görevli öğretmen Burak Kütküt'ün, 2016 yılında Ankara Kızılay Meydanı'nda meydana gelen bombalı saldırının kilit ismi olan ve firari durumda bulunan terörist Vahit Ayçil'in özablası ve eniştesi olduğu ortaya çıktı. Öğretim görevlisi Vahide Kütküt'ün Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde kardeşinin PKK'lı terörist Vahit Ayçil olduğunu ancak kardeşi ile uzun zamandır görüşmediğini söylediği ileri sürüldü.



















kaynak:sabah