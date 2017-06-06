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AİLE BOYU HAİNLER! FETÖ 5 KARDEŞİ YETİŞTİRİP ORDUYA SIZDIRMIŞ...


AİLE BOYU HAİNLER! FETÖ 5 KARDEŞİ YETİŞTİRİP ORDUYA SIZDIRMIŞ...
Tarih : 06 Haziran 2017, 09:04
Puan Ver : Aile Boyu Hainler! Fetö 5 Kardeşi Yetiştirip Orduya Sızdırmış...(9/10)7


FETÖ 5 kardeşi yetiştirip, orduya sızdırdı. FETÖ'cü kardeşlerden biri Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldı... Biri Hava Kuvvetleri Komutanı'nı rehin alanlar arasındaydı... Üçüncüsü ise Ömer Halisdemir'i şehit eden ekipteydi. İki kripto ise ordudan ihraç edildi...



İstihbarat birimlerinin hazırladığı rapor FETÖ'nün nasıl TSK içine sızdığını bir kez daha gözler önüne serdi.



Rapora göre FETÖ, bir aileden 5 kardeşi önce askeri okullara daha sonra orduda kritik yerlere yerleştirdi. Örgütün gizli haberleşme programını kullanmayan kripto FETÖ'cü kardeşler 15 Temmuz gecesi ise hainlikte sınır tanımadı.



Kardeşlerden üçü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast, Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi ve Moda Deniz Kulübü'nde Hava Kuvvetleri Komutanı'nın rehin alınmasında görev yaptı.



 



kaynak:süperhaber








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