Gazeteci İsmail Küçükkaya ve avukat Fidel Okan'ın ortaya attığı "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin ByLock kullandığı" iddiasına Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan cevap geldi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Bozdağ şöyle konuştu:

"BÜYÜK BİR İFTİRA"

Bu iddiayı ortaya atanlar meslek etik ve ahlak ilkeleri ile bağdaşmayan büyük bir iftirada bulunmuştur. Bu iftirayı yapanları ve bu iftiranın dillendirilmesine zemin hazırlayanları buradan şiddetle ve nefretle kınadığımı açıkça ifade etmek isterim.

"AHLAKSIZLIKTIR, AÇIK BİR İTİBAR SUİKASTIDIR"

Bu çok açık bir itibar suikastıdır. Bu çok açık bir hukuksuzluktur, bu çok açık bir iftiradır, bu çok açık bir ahlaksızlıktır. Fethullahçı terör örgütüyle en etkin mücadele eden Cumhuriyet döneminin ilk hükümeti AK Parti hükümeti, başka zamanda bir mücadele vardı da biz mi görmedik birilerinin çıkıp bunu açıklaması lazım.

"FETÖ İLE MÜCADELEYİ SULANDIRMAK İÇİN ATILAN BİR İFTİRA"

Yani onun için herkesin çok net ve samimi olması lazım. Çok net söylüyorum ortaya atılan çirkin iddia, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak, zayıflatmak, değersizleştirmek için yapılan iftiraların bir parçasıdır.

Kaynak: haberinburada