AİHM'İN CEMEVLERİ KARARINA DİYANET'TEN FLAŞ AÇIKLAMA
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), cemevleri kararına ilişkin, "Bizim millet olarak birbirimizin hakkına ve hukukuna saygı konusunda vereceğimiz ortak kararın bütün mahkemelerin kararlarından çok daha yüksek ve yüce olduğuna inanırım." dedi.
AİHM'in cemevleri kararının anımsatılması üzerine Görmez, şunları söyledi:
"Diyanet İşleri Başkanı olarak, bizim millet olarak birbirimizin hakkına ve hukukuna saygı konusunda vereceğimiz ortak kararın bütün mahkemelerin kararlarından çok daha yüksek ve yüce olduğuna inanırım. Bütün inanç farklılıklarımızla, bizi bin yıldır millet kılan değerlerle birlikte birbirimize karşı vereceğimizin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim daha çok millet olarak birbirimize karşı verdiğimiz ortak kararların önemli olduğunu ifade etmek isterim sadece."
Görmez, "sigara içenlerin içmeyenlerden helallik alması gerektiği yöndeki tartışmaların" sorulması üzerine de "O tür bireysel konuları üzerinde çok durmam." yanıtını verdi.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi de ziyaret eden Görmez'e çalışmalar hakkında bilgi verildi.
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