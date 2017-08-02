Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, açlık grevi yapan ve terör davasında tutuklu yargılanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tahliye taleplerini reddetti.

DHKP-C davasında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, Anayasa Mahkemesi'nin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de olumsuz yanıt aldı.

AİHM, TAHLİYE TALEPLERİNİ REDDETTİ

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan ve Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde davaları devam eden Gülmen ve Özakça'nın avukatları aracılığıyla AİHM'e yaptıkları tahliye başvurusu reddedildi.

AİHM, SAĞLIK DURUMLARIYLA İLGİLİ HÜKÜMETTEN BİLGİ İSTEMİŞTİ

29 Haziran 2017 tarihli başvurularında, açlık grevi sonucu sağlık sorunları yaşadıkları, tutukluluk koşullarının sağlık durumlarını daha da kötüleştirdiği belirtilen Gülmen ve Özakça'ya AİHM, daha önce de açlık grevini sona erdirme ve gerekli tıbbi muayenelerin yapılması için yetkililerle etkin biçimde iş birliği yapma çağrısında bulunmuş, hükümetten de başvuranların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi talep etmişti.

"TUTUKLULUK HALLERİ HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURMUYOR"

AİHM, bugün verdiği ret kararında, mahkemeye sunulan sağlık raporları ve diğer bilgiler ışığında, Özakça ve Gülmen'in Sincan Devlet Hastanesinde tutuklu bulunmalarının, başvuranların hayatı açısından gerçek ve yakın bir tehlike oluşturmadığını belirtti

AİHM AÇLIK GREVİNE SON VERMEYE DAVET ETTİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Gülmen ve Özakça'ya açlık grevine son vermeleri çağrısında bulundu.

"HASTANEDE BAKIMLARI TİTİZLİKLE YAPILMALI"

Başvuranların "yaşam hakkı" ve "kötü muamele yasağı" kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alınması ve hastanede bakımlarının titizlikle sağlanmasının hükümetten beklendiği belirtilen AİHM kararında ayrıca açlık grevini sonlandırmak gerekip gerekmediğine karar vermek amacıyla cezaevindeki hastanede, başvuranların istediği takdirde kendi seçtikleri hekim ile görüşebilmesine imkan tanınması istendi.

ANAYASA MAHKEMESİ DE REDDETMİŞTİ

675 ve 679 sayılı kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile yasa dışı örgütlerle mensubiyet, irtibat ve iltisakları olduğu gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen Gülmen ve Özakça, 9 Mart 2017'den itibaren, kamu görevlerine dönmeyi sağlamak amacıyla açlık grevine başlamış, 23 Mayıs 2017'de terör örgütü üyeliğinden tutuklanmıştı.

Gülmen ve Özakça'nın Anayasa Mahkemesine yaptıkları tedbiren tahliye talepli bireysel başvuruları da ilgili mahkemece reddedilmişti.

Kaynak: haberinburada