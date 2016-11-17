AİHM'DEN EMSAL TEŞKİL EDECEK FETÖ KARARI
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), FETÖ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve meslekten ihraç edilen hakimin başvurusunu reddetti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), FETÖ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve meslekten ihraç edilen hakimin başvurusunu reddetti. Benzer davalarda emsal teşkil edecek kararda, iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçe gösterildi.
AİHM kararında, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Giresun adliyesinde görev yapan ve 17 Temmuz'da gözaltına alınan hakim Zeynep Mercan'ın 18 Temmuz'da hakim karşısına çıkarıldığı ve FETÖ terör örgütü üyeliği ile ilgili tüm iddiaları reddettiği anımsatıldı.
Kararda, tutukluluk ve meslekten ihracın AİHM'e taşındığı, AİHM açısından bir iç hukuk yolu olarak kabul edilen Anasaya Mahkemesi'ne başvurunun tüketilmediği ve bu gerekçeyle Mercan'ın başvurusunun reddedildiği kaydedildi.
kaynak:sonhaber
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