

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hükümeti hedef alan bildiri yayınlayan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı mensuplarının görevden alınmasının bu ülkenin yasalarına uygun olduğuna karar verdi. Mahkeme, devlet memurlarının hükümeti eleştirmelerinin ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceği hükmüne vardı.







Strazburg'da bulunan yüksek mahkeme, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı çalışanı Vladimir Karapetyan ve arkadaşlarının 2008 Ermenistan cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında yayınladıkları bildiri sonrası görevden alınmalarına dair davada kararını açıkladı.



Buna göre Karapetyan ve arkadaşlarının görevden alınmalarının Ermenistan anayasasının 40 ve 44. maddelerinde belirlenen kurallara uygun olduğu, devlet memurlarının görevleri gereği hükümeti eleştiren açıklama ve yayınlarda bulunamayacakları kaydedildi. Kararda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) düşünce özgürlüğüyle ilgili 10. maddesinin ihlal edilmediği, "Devletin kamu güvenliği, ulusal güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla memurlara siyasi ve toplumsal konularda tarafsız kalma amaçlı yasaklar getirebileceği" vurgulandı. Görevden almaların siyasi bir kriz döneminde gerçekleştiğinin altını çizen mahkeme, "Kamu çalışanlarının ifade özgürlüğü olmakla birlikte devlet, bu özgürlüğü sınırlayabilir." şeklinde görüş bildirerek görevden almaların yasalara uygun ve orantılı olduğuna hükmetti.







kaynak:haberler