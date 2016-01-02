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aihm türkiye'den savunma istedi

AİHM TÜRKİYE'DEN SAVUNMA İSTEDİ

AİHM, “acil tedbir başvurusunu” incelemeye aldı

Tarih : 02 Ocak 2016, 09:25
Puan Ver : Aihm Türkiye'den Savunma İstedi(10/10)7


Cizre ve Sur'da uygulanan sokağa çıkma yasaklarına ilişkin acil tedbir talebiyle yapılan başvuruyu incelemeye alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), AKP hükümetinden savunma yapmasını istedi. AİHM'nin tedbir kararı vermesi durumunda, Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca sokağa çıkma yasakları hukuka aykırı hale gelecek.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uygulanan ve sivil can kayıplarına neden olduğu belirtilen sokağa çıkma yasakları ile ilgili yapılan başvuruda sürpriz bir karar verdi.



AİHM, avukatlar Özgür Erol ile Oya Aydın tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesi ve Diyarbakır Sur ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasakları ile ilgili 6 vatandaş adına yapılan “acil tedbir başvurusunu” incelemeye aldı. Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, AİHM 29 Aralık'ta yapılan başvuru ile ilgili yaptığı jet inceleme sonunda 31 Aralık günü çok kritik bir karar verdi. AİHM, acil tedbir talebi ile yapılan başvuruda yer alan iddialarla ilgili hükümetin 8 Ocak tarihine kadar savunma göndermesini istedi.








Etiketler: Aihm  Türkiye  Den  Savunma  İstedi    haber

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